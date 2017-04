Viitorul Constanta a pierdut un nou meci in play-off-ul Ligii 1, dupa 1-2 in Duminica Pastelui cu Dinamo Bucuresti, micsorandu-si si mai mult sansele la titlu, in dauna celor de la FCSB.



Hanca a fost eroul celor de la Dinamo, cu 2 goluri marcate pe stadionul din Soseaua „Stefan cel Mare”. Viitorul, cu acest esec, se poate duce la 5 puncte in spatele liderului, daca FCSB invinge luni la CFR Cluj.

„Am facut lucruri minunate, extraordinare in acest an. Ne batem sa fim acolo in fata si vom vedea ce se va intampla. Dar inca se joaca, mai sunt etape. Ma bat la campionat asa, cu copiii astia! Cu Dinamo a fost un meci de care pe care. Am avut ocazii, dar ei au marcat la fazele pe care le-au avut. Am pierdut, analizam, dar suntem acolo sus si sunt mandru de ce am realizat pana acum. Poate ca daca aveam mai multa calitate din partea atacantilor, dar asta e. Noi nu suntem echipa mare, dar putem creste„, spunea Gica Hagi, antrenorul Viitorului, imediat dupa meci.

„Stiu ca am deranjat, am ajuns sus acolo si acolo e deranj, nu poti sa ii deranjezi pe unii, e greu. Marile puteri… Noi suntem mici, ne vedem si noi de ale noastre.

Viitorul a ajuns in primele 16 echipe din Europa. Noi nu spunem nimic, un rezultat fantastic care nu s-a mai facut la juniori vreodata. Dar n-a zis nimeni nimic, au scris doua cuvinte. Facem reclama lui Hagi?”, a declarat „Regele”.

„Regele” a vorbit si despre absenta lui Romario Benzar, accidentat, si despre cea a lui Florinel Coman din primul „11”.

„Mie nu-mi place sa vorbesc, insa Benzar nu e un jucator normal. E un capitan, face diferenta! Dar asta e fotbalul, nu ai ce sa faci. Am bagat doi copii sa invete care e nivelul, vad ca e mult de muncit.

Florinel Coman n-a intrat pentru ca a jucat multe meciuri în ultima perioada, trebuie sa stim sa gestionam aceste momente. Cand a intrat a avut ocazii. Nu l-am vazut proaspat in aceasta saptamana si dupa ce am vorbit cu el am luat aceasta decizie„, incheia fostul capitan al nationalei Romaniei.

Viitorul are 34 de puncte, 2 mai putine ca FCSB, care va juca luni seara de la 20.30 la CFR Cluj, LIVE pe Ziare.com.