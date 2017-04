Dupa ce au rupt blestemul un fata Viitorului, invingand echipa lui Gica Hagi pentru prima data in fata propriilor suporteri, scor 2-1, dinamovistii au inceput sa-si faca socotelile pentru primele doua locuri, care duc in Champions League. Alb-rosii s-au apropiat la doar doua puncte de echipa lui Hagi si la patru de liderul FCSB, care are un meci mai putin disputat, in Gruia.



„Asteptam sa bata CFR-ul! Noi vrem sa castigam campionatul„, recunoaste Nistor. In schimb, Hanca e mai realist: „Ne gandim la locul 2. Am mai vorbit noi odata de Champions League si s-a ales praful!„.

Contra e cel mai pesimist cand vine vorba de primul titlu pe care l-ar castiga Dinamo dupa un deceniu: „Nu am intrat in lupta pentru titlu. N-am realizat nimic deocamdata, mai sunt 4 meciuri din play-off, iar toate echipele intampina dificultati de a castiga„.