CM de snooker 2017: Kyren Wilson si Ronnie O’Sullivan, in optimi nu fara emotii. Rezultate partiale + programul zilei a treia

Mai intai, in sesiunea de dimineata, englezii Kyren Wilson si David Grace si-au continuat partida inceputa luni, de la scorul de 5-4 pentru Wilson. Echilibrul s-a mentinut pana in a doua sesiune a intalnirii, cand Wilson a reusit sa castige trei frameuri consecutive si implicit meciul cu 10-6.



In sesiunea de dupa-amiaza a revenit la masa cvintuplul campion mondial, englezul Ronnie O’Sullivan, doar al treilea favorit din concurs, si compatriotul Garry Wilson, partida reluandu-se de la scorul de 5-4 pentru „Racheta”.

A fost o zi pe care campionul din 2013 a gestionat-o mult mai bine, jocul fiind unul mai bun decat in ziua precedenta. Wilson nu a contat decat in a doua sesiune, cand a reusit pe final sa lege doua frameuri insuficient pentru a evita infrangerea in fata lui Ronnie, care s-a impus cu 10-7.

Programul zilei a treia:

dimineata

Ding Junhui – Zhou Yuelong

Stuart Bingham – Peter Ebdon 5-4

dupa-amiaza

Shaun Murphy – Yan Bingtao 6-3

John Higgins (Sco) v Martin Gould (Eng)

seara

Marco Fu – Luca Brecel 2-7

Mark Allen – Jimmy Robertson 5-4