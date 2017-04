Chelsea a anuntat oficial despartirea de John Terry la finalul sezonului!

Dupa 22 de ani, John Terry se desparte de Chelsea. E ultimul veteran care pleca de pe Stamford Bridge, dupa cedarea lui Lampard in SUA. Daily Mail a anuntat in urma cu cateva zile ca Dan Petrescu e favorit sa-l aduca pe fundasul englez din vara la Al Nasr.



Terry. 36 de ani, a debutat la Chelsea in 1998, iar de atunci a jucat 713 partide si a marcat 66 de goluri. Terry a fost capitanul lui Chelsea de 578 de ori si s-a aflat pe teren la cele mai tari performante din istoria clubului, titlurile de campion si trofeele Europa League si Champions League. In aceasta perioada, fundasul englez a fost imprumutat doar o data, la Nottingham Forest, in anul 2000.

Everybody at Stamford Bridge would like to express our enormous gratitude to John and wish him the very best of luck for the future. pic.twitter.com/Yo9NrXNBMs

— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 17, 2017