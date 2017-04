Turneul Final 4 2017 al Ligii Campionilor la handbal feminin, cu aceleasi echipe ca anul trecut!

Aceleasi echipe ca in 2016 vor disputa anul acesta turneul Final 4 al Ligii Campionilor la handbal feminin, CSM Bucuresti, Gyori Audi ETO KC, Vardar Skopje si Buducnost Podgorica. Tragerea la sorti a semifinalelor va avea loc marti, 18 aprilie.



Detinatoarea trofeului, CSM Bucuresti, s-a calificat la turneul de la Budapesta (6-7 mai) dupa doua victorii cu Ferencvaros TC-Rail Cargo Hungaria, 27-26, sambata, chiar la Budapesta, si 30-25 la Bucuresti.

Buducnost Podgorica a obtinut si ea doua victorii in sferturi, 31-17 pe teren propriu si 35-30, sambata, in deplasare, cu Larvik (Norvegia), jucatoarea romana Cristina Neagu fiind si de data aceasta cea mai buna marcatoare a formatiei muntenegrene, cu 9 goluri.

Gyori Audi ETO KC a trecut de Metz Handball cu 28-22, pe teren propriu, dupa 31-32 in deplasare. Amorim a fost cea mai buna de la echipa antrenata de Ambros Martin, cu 7 goluri.

Vardar Skopje a dispus de FC Midtjylland cu 26-24, sambata, dupa 28-26 in Danemarca. Covic si Penezic au reusit cate 6 goluri pentru Vardar, care era condusa cu 12-11 la pauza.

La editia de anul trecut, CSM Bucuresti a dispus in semifinale de Vardar cu 27-21, iar Gyori Audi ETO KC s-a impus la limita in duelul cu Buducnost, 21-20. In finala mica, Vardar a trecut de Buducnost cu 30-28, iar CSM Bucuresti a castigat trofeul, dupa ce a invins-o pe Gyori Audi ETO KC cu 29-26, dupa prelungiri si aruncarile de departajare.