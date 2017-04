Sebastian Vettel castiga a doua cursa din acest sezon si preia conducerea in clasamentul mondial al F1!

Sebastian Vettel (Ferrari) a reusit sa castige Marele Premiu al Bahrainului, dupa ce a plecat pe circuitul de la Sakor de pe locul 3. Locul secund i-a revenit lui Lewis Hamilton, in timp ce podiumul a fost completat de celalalt pilot de la Mercedes, Bottas.



Vettel, cvadruplu campion al lumii, s-a impus si in prima etapa din acest an, desfasurata in Australia la sfarsitul lunii martie.

Gratie acestui succes, al 44-lea din cariera sa in „Marele Circ”, Vettel s-a distantat la sapte puncte de Hamilton in clasamentul general, dupa ce a impartit prima pozitie cu britanicul, castigatorul Marelui Premiu al Chinei, in urma cu o saptamana.

Etapa a IV-a a sezonului, Marele Premiu al Rusiei, va avea loc, la 30 aprilie, la Soci

Clasamentul final al Marelui Premiu al Bahrainului:

1. Sebastian Vettel (Germania/Ferrari) 1h33:53.373 (medie orara: 96,979 km)

2. Lewis Hamilton (Marea Britanie/Mercedes) la 6.600

3. Valtteri Bottas (Finlanda/Mercedes) la 20.397

4. Kimi Raikkonen (Finlanda/Ferrari) la 22.475

5. Daniel Ricciardo (Australia/Red Bull-TAG Heuer) la 39.346

6. Felipe Massa (Brazilia/Williams-Mercedes) la 54.326

7. Sergio Pérez (MexicForce India-Mercedes) la 1:02.606

8. Romain Grosjean (Franta/Haas-Ferrari) la 1:14.865

9. Nico Hülkenberg (Germania/Renault) la 1:20.188

10. Esteban Ocon (Franta/Force India-Mercedes) la 1:35.711

…..

Clasamentul pilotilor:

1. Sebastian Vettel (Germania/Ferrari) 68 puncte

2. Lewis Hamilton (Marea Britanie/Mercedes) 61

3. Valtteri Bottas (Finlanda/Mercedes) 38

4. Kimi Raikkonen (Finlanda/Ferrari) 34

5. Max Verstappen (Olanda/Red Bull) 25

…..

Clasamentul constructorilor:

1. Ferrari 102 puncte

2. Mercedes 99

3. Red Bull 47

4. Force India 17

5. Williams 16

…..