Antrenorul echipei de handbal feminin CSM Bucuresti, Per Johansson, a dezvaluit cum le-a facut pe „tigroaice” sa se impuna in Ungaria, in returul din „sferturile” Ligii Campionilor, in fata lui Frencvaros.



Suedezul a marturisit ca a pastrat mult din lucrurile facute de predecesorii sai si a explicat cum a reusit sa schimbe jocul campioanei Romaniei si a Europei.

„Am pastrat multe lucruri, cam 80% erau bine facute. Am creat o tactica mai scandinava, cu roluri mai clar stabilite. Am vrut sa jucam mai rapid pentru ca majoritatea fetelor nu se descurca bine pe repliere. Cred ca astea au fost schimbarile. In atac nu am schimbat atat de mult, merg cu Majda si Carmen pentru ca sunt arme mortale pentru noi si vreau sa aiba mai mult mingea„, a spus Johansson la DolceSport.

„Am plans dupa meci pentru ca a fost o presiune mare pe fete si am simtit asta. Presiunea pentru mine e ok, sunt antrenor profesionist, dar presiunea de pe umerii fetelor era foarte mare pentru ca toata lumea avea biletele pentru Final Four de la inceputul competitiei. Sunt o persoana sensibila pentru ca vreau sa fac parte din aceasta echipa. Stiu ca eu sunt seful, dar vreau sa fiu alaturi de fete, sa le ajut.

Calificarea a fost obiectivul principal cand am venit aici si stiam ca va fi foarte dificil. Dar, inca o data, m-am conectat bine cu fetele si am avut o tactica foarte buna, ne-am antrenat bine in ultimele doua saptamani si am muncit mult„, a mai spus Johansson.

Dupa victoria de la Bucuresti, cu 30-25, campioana Romaniei s-a impus si in returul de la Budapesta, cu Ferencvaros, scor 27-26, si a obtinut calificarea pentru al doilea an consecutiv in Final4.

Meciurile din careul de asi al Ligii Cmpionilor vor avea loc in perioada 6-7 mai, in Budapesta, in prima zi urmand a se disputa semifinalele, iar in cea de-a doua finalele.