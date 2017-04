Mourinho isi ia revansa in fata lui Conte si relanseaza lupta la titlu in Premier League, cu cinci etape inainte de final! VIDEO

Manchester United a invins Chelsea, scor 2-0, in etapa a 32-a din Premier League si a relansat lupta pentru titlul de campioana.



Invins clar in meciul tur, cu 4-0, Jose Mourinho a avut o revansa importanta de luat in fata italinului Antonio Conte. Introdus in locul lui Ibrahimovic, tinut rezerva pana in minutul 83, pustiul Rashford a deschis scorul in minutul 7, din pasa bascului Ander Herrera, pentru ca in minutul 49 spaniolul sa inscrie pentru 2-0, stabilind scorul final.

Mourinho isi bate, astfel, fosta echipa, obtine trei puncte vitale in lupta pentru Liga Campionilor si, mai important, redeschide lupta pentru titlul din Premier League.

Chelsea mai are un avans de doar patru puncte fata de Tottenham si sase etape de disputat inaintea finalului (75 de puncte fata de 71).

Rezultatele etapei a 33-a

Sambata

Tottenham – Bournemouth

Crystal Palace – Leicester 2-2

Everton – Burnley 3-1

Stoke – Hull 3-1

Sunderland – West Ham 2-2

Watford – Swansea 1-0

Southampton – Manchester City 0-3

Duminica

15.30 WBA – Liverpool 0-1

18.00 Manchester United – Chelsea 2-0

Luni

22.00 Middlesbrough – Arsenal

CLASAMENTUL