Daniel Oprita, fostul atacant al Stelei, a preluat-o pe Juventus Bucuresti atunci cand echipa din Colentina era in al treilea esalon valoric. A reuist promovarea in Liga 2, iar acum se afla ca si promovat in Liga 1, dar este obligat sa renunte la banca tehnica pentru ca nu are Licenta Pro, licenta care va fi obligatorie si in Liga 2 pentru sezonul urmator!



„Nu am licenta PRO, conform regulamentului ar trebui sa promovez echipa si sa ma duc inapoi la Liga a 2-a. Sau a 3-a, pentru ca am inteles ca s-au schimbat regulile si se va cere licenta PRO si la Liga a 2-a. Am luat echipa din esalonul al 3-lea si am dus-o in Liga 1, dar nu mai exista derogare, va trebui sa ii las altui antrenor echipa facuta direct pe tava. Culmea e ca eu am vrut, dar nu am avut voie sa ma inscriu la cursile pentru licenta PRO. Mi-am luat licenta A la inceputul acestui an si trebuie sa astept 2 ani pana cand pot da examen pentru urmatoarea categorie. Daca esti jucator in activitate nu poti sa te inscrii la nicio licenta, apoi trebuie sa astepti un anumit numar de ani. Nu e problema, mai promovez inca o data cu una, o las, cu alta, o las si pe aia…

Pentru noi nu se poate face nimic, desi in alte tari sunt ajutati cei care vor si pot sa munceasca. Eu am luat-o de jos si am dus echipa in Liga 1, iar la licenta PRO sunt unii care antreneaza la sala de sport. Joci sute de meciuri in Liga 1, ajungi intr-o semifinala de Cupa UEFA, ai meciuri la nationala si o iei de la zero. Sunt prea multi cu licenta PRO si nu au unde sa antreneze. Asa am avut un raspuns: «Pai, noi ce facem? Noi unde mai antrenam?» Pai, din cauza mea nu antrenati? Daca ai valoare de antrenor, te duci la Liga a 3-a, iei o echipa, muncesti mult si urci echipa in Liga 1, nu astepti sa te cheme lumea sa te puna direct la masa intinsa.

Nu stiu cat de corect este. Eu nu am licenta ca altii, dar am doua promovari la rand, deci rezultate am… Raspunsul a fost: «Cu astia cu PRO ce facem, nu trebuie sa ii lasam si pe ei?» O sa ii dau unuia cu licenta PRO, care nu antreneaza de 7 ani, sa imi preia echipa, ca sa antreneze el. Inainte s-a putut, se dadea o derogare, se facea orice, acum nu se mai poate. Nu e normal, sa vina unul cu licenta PRO si eu sa fiu trecut ca secund, pentru ca asta e solutia legala la care sunt impins. La noi se asteapta 2 ani, in Moldova sau in alte tari perioada dintre licente e de doar 1 an. Cred ca ar trebui sa citim regulamentele si in spiritul legii nu numai dupa litera ei. Toate regulamentele UEFA sunt interpretate in Romania in cel mai drastic mod posibil. In Italia, lui Inzaghi i-au dat direct licenta A, iar lui Radoi, care a jucat si el la nationala, a fost la Euro 2008, a reprezentat ceva la Steaua, nu i-au dat nimic, nici macar carnetul de antrenor, a trebuit sa o ia efectiv de la zero! Eu am fost in clasa cu niste copii de 19-20 de ani… Am jucat la Steaua, am semifinala de cupa europeana si am pornit efectiv ca si cum as fi venit de pe strada. De exemplu, pe cele 30 de locuri intra antrenori care pregatesc copii de 7 ani. Nu stiu cata nevoie au ei de licenta PRO acolo! Trebuie sa antreneze aia, care au licenta PRO si nu au echipe. De parca ii tin eu acasa, din cauza mea nu antreneaza ei„, a spus Oprita la Sport.ro.