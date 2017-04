Campionul Mondial in exercitiu, englezul Mark Selby, ajuns la 33 de ani, nu a avut nicio emotie in fata irlandezului Fergal O’Brain, „Bufonul din Leicester” debutand in actuala editie cu un neverosimil 10-2.

Dupa victoria obtinuta la Openul Chinei in fata lui Mark Williams (10-8), detinatorul titlului mondial contabilizase 385.425 lire sterline in fata lui Judd Trump, principalul sau urmaritor in clasamentul mondial, iar cu aceasta prima victorie de la Sheffield a ajuns la un total de 410.425 lire sterline, suficient pentru a-si securiza pozitia de lider pentru al saselea an consecutiv!

Astfel, Selby i-a egalat la acest capitol pe legendarii Steve Davis si Ray Reardon.

Recordul la acest capitol ii apartine scotianului Stephen Hendry, jucator care nu a avut rival in snookerul mondial intre 1990 si 1998.

Tot in prima zi de concurs s-a calificat si scotianul Stephen Maguire, tot cu 10-2, care a avut ceva emotii in fata compatriotului Anthony McGil, penultimul cap de serie (15), doar in prima repriza a primei sesiuni, cand scorul a arata 2-2. A urmat o dominare autoritara a scotianului, care nu i-a mai permis adversarului sa mai introduca nici macar o bila timp de 5 frameuri!

In prima zi s-au mai disputat alte doua partide, extrem de echilibrate, partide care isi vor cunoaste fericitii castigatori pe parcursul celei de-a doua zi.

Programul zilei a doua:

Sesiunea de dimineata

Shaun Murphy (5) v Yan Bingtao

Kyren Wilson (14) v David Grace 5-4

Sesiunea de dupa-amiaza

Ronnie O’Sullivan (12) v Gary Wilson 5-4

Stuart Bingham (3) v Peter Ebdon

Sesiunea de seara

Marco Fu (8) v Luca Brecel

Mark Allen (11) v Jimmy Robertson