Florin Andone, rezerva la Deportivo La Coruna in victoria cu Malaga

Deportivo La Coruna a disputat sambata, partida impotriva formatiei Malaga, contand pentru etapa cu numarul 32 din prima liga a campionatului Spaniei.

Prima repriza s-a incheiat fara gol, iar in al treilea minut al reprizei secunde Joselu a deschis scorul dupa ce Luisinho i-a pasat decisiv.

Florin Andone a intrat in minutul 59, inlocuindu-l pe marcatorul golului, dar romanul nu a reusit sa inscrie in aceasta partida. In minutul 67, Mosquera a punctat si el din pasa lui Juanfran si a inchis jocul la scorul de 2-0.