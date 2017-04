Radu Voina a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre meciul din Liga Campionilor disputat intre CSM Bucuresti si Ferencvaros, la Budapesta, unde romancele s-au calificat in Final Four-ul competitiei.

„Am avut emotii, dar ne-au ajutat cele cinci goluri din tur si o Paula Ungureanu care a aparat cand trebuia. Este o performanta care merita toate laudele.

Trebuie sa recunoastem ca arbitrajul a fost unul impecabil, fara a stirbi din meritele echipelor.

Am raspuns cu ceea ce trebuia, cu maturitate. In sfarsit, un antrenor strain o baga si pe Bazaliu, care a marcat cateva goluri. Johansson a condus bine meciul.

Nu cred ca Buducnost este favorita. Gyor este in scadere de forma. Vardar are obiective intraznete si sa vedem ce se poate intampla. Sa dea Dumnezeu sa mergem tot asa, eu zic ca obiectivul este indeplinit pentru acest an.”, a declarat Radu Voina, in cadrul emisiunii „Liga de weekend”.