Marius Cociu, managerul formatiei ASU Poli Timisoara, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre victoria obtinuta pe teren propriu, in fata formatiei ilfovene CS Afumati, in cadrul etapei cu numarul 29 a Ligii a II-a.

„Meciul ne-a adus o oarecare liniste. Am jucat in zece oameni, am simtit o determinare din partea echipei.

A fost un meci greu, deschis oricarui rezultat, pentru ca si cei de la Afumati au jucat bine, au avut ocazii. Important e ca am castigat pana la urma.

In urmatorul an ne dorim o clasare la mijlocul clasamentului, pentru ca mai tarziu sa ne propunem promovarea in prima liga.

Am prelungit contractul de sponsorizare, lucru foarte important pentru echipa si ne bucura faptul ca si-au manifestat dorinta de a continua colaborarea.”, a declarat Marius Cociu, in cadrul emisiunii „Fotbal la matineu”.