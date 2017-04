Oficialii clubului CS „U” Craiova au anuntat intr-un comunicat de presa faptul ca intelegerea dintre echipa de fotbal si tehnicianul Gheorghe Multescu va fi prelungita.

„Referitor la speculatiile care apar in media vizavi de relatia Universitatii Craiova cu antrenorul Gheorghe Multescu, va informam ca clubul i-a inaintat deja acestuia o propunere pentru continuarea colaborarii, urmand ca antrenorul nostru sa revina cu o decizie in acest sens. Asa cum am mentionat-o si pana acum, Gheorghe Multescu nu este doar antrenorul care a calificat echipa in semifinala Cupei Romaniei sau in play-off-ul campionatului, ci si un apropiat prieten al Stiintei.

De aceea ne dorim ca relatia dintre noi sa continue si asteptam decizia acestuia fara nicio presiune din partea niciuneia din parti. De asemenea, va informam ca in acest moment clubul nu este in negocieri cu nimeni pentru vanzarea niciunui jucator. Echipa se concentreaza in prezent pe #BataliaPentruPodium si calificarea in finala Cupei Romaniei”, se arata in comunicatul formatiei CS U Craiova.