Concordia Chiajna a disputat vineri, in deplasare, partida impotriva formatiei lui Leo Grozavu, FC Botosani, incheiata la egalitate, scor 1-1. Astfel, ilfovenii raman fara victorie in play-out, dupa sase etape.

Tehnicianul Dan Alexa este multumit cu acest punct obtinut, marturisind ca rezultatul este unul echitabil.

„Cea mai grea deplasare la Botosani. O echipa cu jucatori, care, luati individual, sunt foate buni, in relatiile 1-1 cu adversarii. Mi-a fost teama ca ne pot surprinde pe contraatac. Am inceput foate bine repriza a doua, am dominat. Un rezultat echitabil, un joc bun facut de noi si un punct important”, a declarat Dan Alexa.

Cristi Balgradean, portarul formatiei ilfovene, isi pune toate sperantele in meciurile de acasa, unde echipa se simte mai bine si unde spune el, spera sa sparga gheata.

„Am castigat un punct, puteam castiga 3, dar pana la urma, e un punct castigat, e bun si el. Suntem multumiti. Un meci foarte greu, de lupta, cu o echipa greu de invins la Botosani. Mai sunt 8 jocuri, ne jucam sansa la fiecare meci si la final tragem linie. Ne punem mari sperante in aceste meciuri de acasa, sper sa spargem gheata si sa castigam meciurile de acasa”, a declarat Cristi Balgradean, potrivit Dolce Sport.