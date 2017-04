Campionatul Mondial de Snooker 2017: Teatrul Crucible, la a 40-a editie consecutiva! Programul primului tur

Cel mai important turneu din circuitul profesionist de snooker – Campionatul Mondial – a inceput sambata, 15 aprilie, spectacolul desfasurandu-se pana pe 1 mai – ziua finalei. Este a 40-a editie consecutiva organizata de cochetul Teatru Crucible din Sheffield si a 82-a din toata istoria competitiei.



In prima zi, asa cum este obisnuit, campionul en-titre, englezul Mark Selby, va deschide turneul, de la ora 12:00, intalnindu-l pe irlandezul Fergal O’Brien. Dupa ora 16:30 va intra la masa englezul Ronnie O’Sullivan, cel care il va infrunta pe conationalul Gary Wilson.

Disputele din turul intai se vor juca dupa sistemul „cel mai bun din 19 frame-uri”. In turul doi, regula va fi „cel mai bun din 25 de frame-uri”, la fel ca si in sferturi.

In semifinale, invingatorul va fi stabilit dupa sistemul „cel mai bun din 33 de frame-uri”. In fine, in marea finala castigatorul va fi stabilit dupa „cel mai bun din 35 de frame-uri”.

Cum se va juca in finala

Prima sesiune a finalei va avea 8 frame-uri. A doua sesiune va fi compusa din 9 frame-uri, a treia din 8 frame-uri. In fine, sesiunea finala va avea cel mult 10 frame-uri (se pot juca sau nu toate, in functie de scorul de pe tabela).

Doar trei jucatori si-au aparat trofeul de cand Campionatul Mondial se desfasoara la Teatrul Crucible (1977): Steve Davis din Anglia, Stephen Hendry din Scotia si Ronnie O’Sullivan din Anglia.

De stiut despre CM din 2017

Locatie: The Crucible Theatre

Oras: Sheffield

Calificari: 5-12 aprilie 2017

Marele castigator: £375,000

Total premii: £1,750,000

Campionul en-titre: Mark Selby

Nume complet: „2017 Betfred World Snooker Championship”

Transmisie TV in Romania: Eurosport

Eurosport va transmite peste 135 de ore de la CM de Snooker, pe Eurosport 1, Eurosport 2 si Eurosport Player.

Crucible Theatre se afla in centrul orasului Sheffield si a fost construit in anul 1971. Arhitect: „RHWL Architects” (1961-2015). Incepand din 1977, este an de an gazda Campionatului Mondial de Snooker. Adresa: 55 Norfolk Street, Sheffield. Are o capacitate de 980 de locuri.

PREMII:

Castigator: £375,000

Finalist: £160,000

Semifinale: £75,000

Sferturi: £37,500

Optimi: £25,000

Calificari:

Turul III: £16,000

Turul II: £12,000

Turul I: £8,000

Break-ul maxim (147) va fi recompensat cu £50,000.

Cel mai mare break televizat: £10,000

Cel mai mare break netelevizat: £1,000

PROGRAMUL PRIMULUI TUR:

Sambata

Mark Selby (1) v Fergal O’Brien

Anthony McGill (15) v Stephen Maguire

Ronnie O’Sullivan (12) v Gary Wilson

Kyren Wilson (14) v David Grace

Mark Selby (1) v Fergal O’Brien

Anthony McGill (15) v Stephen Maguire

Duminica

Shaun Murphy (5) v Yan Bingtao

Kyren Wilson (14) v David Grace

Ronnie O’Sullivan (12) v Gary Wilson

Stuart Bingham (3) v Peter Ebdon

Marco Fu (8) v Luca Brecel

Mark Allen (11) v Jimmy Robertson

Luni

Ding Junhui (4) v Zhou Yuelong

Stuart Bingham (3) v Peter Ebdon

Shaun Murphy (5) v Yan Bingtao

John Higgins (6) v Martin Gould

Marco Fu (8) v Luca Brecel

Mark Allen (11) v Jimmy Robertson

Marti

Liang Wenbo (13) v Stuart Carrington

John Higgins (6) v Martin Gould

Ding Junhui (4) v Zhou Yuelong

Judd Trump (2) v Rory McLeod

Liang Wenbo (13) v Stuart Carrington

Ali Carter (10) v Graeme Dott

Miercuri

Ryan Day (16) v Xiao Guodong

Judd Trump (2) v Rory McLeod

Neil Robertson (9) v Noppon Saengkham

Ali Carter (10) v Graeme Dott

Ryan Day (16) v Xiao Guodong

Barry Hawkins (7) v Tom Ford

Joi

Neil Robertson (9) v Noppon Saengkham

Barry Hawkins (7) v Tom Ford