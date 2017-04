BC Mures castiga pe terenul sibienilor si relanseaza cursa pentru calificarea in semifinalele Ligii Nationale de baschet!

Trei dintre echipele care castigasera primul meci din sferturile Ligii Nationale de baschet masculin s-au impus si in mansa secunda desfasurata in proprrile arene. Una singura, BC Mures, vicecampioana en-titre, a obtinut o victorie in deplasare, la CSU Sibiu, la un scor neasteptat de sever si porneste cu prima sansa la accederea in semifinale dupa urmatoarele doua partide pe care le va gazdui saptamana viitoare.

Lidera sezonului regulat, U Banca Transilvania Cluj-Napoca, a depasit 100 de puncte, scor 104-78 (55-24) la finele intalnirii cu SCM Universitatea Craiova, reusind sa fructifice 22 de aruncari de dincolo de linia de 6,5 metri. Forta cvartetului Rasic, 26 (7×3)-Dykes, 19 (5)-Adamovic,17-Moldoveanu, 16 avea sa fie decisiva in fata unei echipe de la care a contat doar veteranul de 41 de ani, Burlacu, autor a 18 puncte, dar si al unui fault grosolan, sanctionat de arbitri.

Steaua CSM Eximbank a marcat 105 puncte, fata de 90 ale oaspetilor de la BCM Universitatea Pitesti. Runkauskas a inscris 27 de puncte, iar Dudzinski 18, dar cosgeterul partidei avea sa fie Kostoski, de la adversari, cu 33 de reusite. In cel mai echlibrat duel al rundei, CSM CSU Oradea a trecut de SCM Timisoara cu 85-81 (34-35), dupa un sfert 4 castigat cu 28-16. Cei mai buni jucatori au fost Barnette, 21, respectiv Jeremic, 19.

In fine. BC Mures a egalat scorul confruntarii cu CSU Sibiu, dupa 75-54 (40-30). Cosgeterii celor doua teamuri s-au numit Martinic, 20 si Popescu, 17.

Urmeaza o scurta vacanta prilejuita de sarbatorile Pstelui, meciurile cu numarul 3 fiind programate de la 18 aprilie, la Craiova, 19 aprilie, Pitesti si Timisoara si 20 aprilie, Tg. Mures. Se califica in penultimul act formatiile care castiga trei jocuri din cinci.