ASA Targu Mures i-a gasit inlocuitor lui Ionut Chirila!

Ionut Chirila a fost demis dupa nici macar o luna pe banca tehnica a formatiei ASA Targu Mures, desi, conducerea i-a promis ca pentru doua luni si jumatate nu se va atinge nimeni de postul sau.

Astfel, oficialii clubului muresean au fost nevoiti sa ii caute un inlocuitor, fapt pentru care l-au contactat pe Ionel Ganea, care va deveni al cincilea antrenor din acest sezon de la ASA Targu Mures.

Ionel Ganea a antrenat ultima data formatia ilfoveana FC Voluntari, de care s-a despartit in urma cu un an, in aprilie 2016.