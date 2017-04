AC Milan, punct obtinut in minutul 90+7

AC Milan a disputat sambata, in deplasare, partida impotriva formatiei Internazionale Milano, contand pentru etapa cu numarul 32 din Serie A. Cele doua echipe au incheiat la egalitate partida, cu scorul de 2-2, dupa ce gazdele au condus pana in al saptelea minut de prelungire.

Scorul a fost deschis in minutul 36 de catre Candreva, iar Icardi a stabilit scorul primei reprize chiar cu un minut inainte de pauza, 2-0 pentru Inter.

In repriza secunda, Romagnoli a micsorat diferenta in minutul 83, dupa ce Suso i-a pasat decisiv. Parea ca cele trei puncte se indreapta catre Inter, dar Zapata a inscris in minutul 7 al prelungirilor si a egalat, reusind sa obtina un punct pentru AC Milan.

Astfel, meciul Inter – AC Milan s-a incheiat la egalitate, scor 2-2, iar oaspetii raman pe locul 6, avand cu doua puncte mai mult decat Inter, clasata pe locul 7.