Nicolae Stanciu nu a avut parte de un joc stralucit in partida dintre Anderlecht si Manchester United, scor 1-1, transmisa in direct la Dolce Sport 1. Returul este o saptamana mai tarziu pe Old Trafford.



„Antrenorul lui Anderlecht a bagat forte proaspete in partea secunda, prin introducerile lui Chipciu, Hanni si ulterior Teodorczyk, scapandu-l in acelasi timp pe Stanciu de suferinta dupa o ora de joc” – noteaza presa din Belgia.

Stanciu a fost inlocuit in minutul 65 de Hanni, algerianul care i-a luat deja locul in primul 11 in partidele de campionat.