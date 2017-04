O femeie arbitru a fost luata la pumni la un meci din Liga a V-a – Dambovita! Ce pedeapsa a primit agresorul

Ioana Mihalachioiu, arbitru in Liga a V-a, a fost batuta cu bestialitate la un meci de fotbal in judetul Dambovita!



In varsta de 33 de ani, Ioana a fost lovita cu pumnul peste fata de George Barbece, legitimat la Viitorul Selaru. Incidentul s-a petrecut in minutul 23 al partidei de miercuri, cu Petrolul Rascaeti, scor 1-5, in seria de sud a esalonului al 5-lea. Chiar daca avea fata tumefiata de la lovitura, Ioana a continuat sa arbitreze, iar apoi a mers la spital, pentru investigatii.

”Individul a facut foarte urat dupa ce a primit cartonas rosu. A amenintat-o pe doamna arbitru ca o omoara si ca nu mai pleaca de acolo. Foarte nervos era si fratele sau, Viorel, pe care au apucat sa-l schimbe, pentru a nu risca si el o eliminare. Daca verificati, fratii astia Berbece au fost exclusi din viata sportiva in 2015, tot pentru acte de violenta. Iar batausul, George, avea legitimatie noua, era curat baiatul. Oare cine i-a eliberat-o?”, ne-au transmis surse prezente la meci, pentru jurnaldedambovita.ro.

Foarte probabil, Ioana Mihalachioiu se va indrepta impotriva agresorului cu o plangere penala!

Chiar daca recidivist, Comisia de Competitii si Disciplina i-a aplicat lui George Berbece o suspendare de 12 etape si o sanctiune financiara de 300 lei!

Ioana Mihalachioiu, care e si instructor de inot, e sotia fostului arbitru Armand Mihalachioiu, personajul care a declansat scandul arbitrilor deghizati din Dambovita!

”Este revoltator si de neacceptat atunci cand apare violenta in fotbal, in general, cu atat mai mult atunci cand aceasta este indreptata impotriva unei femei. Daca lucrurile stau asa, adica huliganului i-a fost ridicata sanctiunea de excludere din viata sportiva, voi actiona in instanta membrii Comisiei de Apel, pentru abuz in serviciu cu consecinte grave, pe secretarul AJF – pentru inselaciune (eliberarea unui document fara inscrisuri oficiale) si pe presedintele AJF – pentru ca a girat prin semnatura sa toate aceste nedreptati” – Armand Mihalachioiu.