Fotbalistul echipei Borussia Dortmund, Marc Bartra, ranit in urma exploziilor de marti de la Dortmund, a transmis un mesaj in care povesteste ce a trait in acele momente de groaza. Fotbalistul a mentionat ca a inceput sa treaca peste şocul a ceea ce s-a intâmplat şi ca singurul lucru pe care il cere de la semenii sai este sa traiasca in pace.

„Am primit astazi la spital vizita care m-a bucurat cel mai mult, vizita sotiei si a fiicei. Ele sunt totul pentru mine, motivul pentru care lupt pentru a depasi orice obstacol, iar acesta a fost cel mai grei din viata mea, o experienta pe care nu i-as dori-o nimanui din lume. Durerea, panica si incertitudinea in legatura cu ceea ce se intampla si cat va dura… au fost cele mai lungi si grele 15 minute din viata mea.

Dupa tot ce a fost, vreau sa spun ca, pe masura ce trece timpul, scade efectul socului acestor zile si creste dorinta mea de a trai, lupta, munci, rade, plange, simti, iubi, crea, juca, de a ma antrena, de a ma bucura in continuare de ai mei, de cei pe care ii iubesc, de colegi, pasiunea mea, de a apara, de a mirosi gazonul inainte de fiecare meci si de a fi motivat. Creste dorinta de a vedea tribunele pline cu oameni care iubesc meseria noasta, oameni buni care vor doar sa le provocam emotii pentru a uita de lumea in care traim, din ce in ce mai nebuna. Singurul lucru pe care il cer, singurul, este sa traim cu totii in pace si sa lasam in urma razboaiele”, a notat Bartra.

El a precizat ca este mandru ca „raul” care a vizat autocarul echipei sale nu a avut consecinte mai grave, el fiind singurul ranit si rana nefiind grava. „Stiti ce simt zilele acestea cand ma uit la incheietura mainii, inflamata si ranita? Mandrie. O privesc cu mandrie, gandindu-ma ca la asta s-a limitat tot raul pe care au vrut sa ni-l faca marti”.

Bartra le-a multumit tuturor celor care l-au ajutat dupa ce s-a intamplat marti si care i-au trimis mesaje de sustinere. „Mi-au dat o putere incredibila ca sa merg mereu inainte. Simteam nevoia sa scriu si sa ma descarc, sa clarific totul pentru ca acum sa ma gandesc doar sa revin in forma maxima cat mai curand posibil”, a adaugat el.

Politia germana a anuntat, marti seara, ca trei incarcaturi explozive au fost detonate in apropierea autocarului echipei Borussia Dortmund, la scurt timp dupa ce autobuzul a parasit hotelul unde a fost cazata formatia.

Geamurile autocarului au fost sparte si o persoana din interior, fundasul Marc Bartra, a fost ranita usor. Bartra, in varsta de 26 de ani, a fost transportat la spital cu rani la mana, si a fost operat cu succes la brat, in noaptea de marti spre miercuri.

