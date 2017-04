Mai in gluma, mai in serios, oltenii i-au stabilit pretul lui Screciu: 10 milioane de euro! :-)

CSU Craiova solicita 10 milioane de euro in schimbul unui fotbalist in varsta de 17 ani. Este vorba despre Valentin Screciu, mijlocasul central de la CSU Craiova, care a intrat in atentia unor cluburi din strainatate.



Presedintele oltenilor, Marcel Popescu, spune ca pretul jucatorului este de 10 milioane de euro.

„Daca Alibec e cotat la 10 milioane de euro, cu cat ar trebui vandut Screciu, care la 17 ani joaca si mijlocas, si fundas central? Daca va spun pretul, incep sa bubuie site-urile. 10 milioane valoreaza!

Stiu si eu cluburile din Italia care sunt interesate de el, dar sunt cluburi in Italia care nu pot plati 10 milioane. Nu s-a facut nicio oferta. Un club serios, in momentul in care doreste sa ia un jucator, se aseaza la masa si ori se opresc tratativele, ori il cumpara.

Nu cred ca exista atata naivitate, sa il ia dupa doua meciuri. Au timp sa gestioneze foarte bine informatiile si sa decida daca e ce le trebuie si daca vor sa plateasca atat cat cerem„, a spus Marcel Popescu la Digi Sport.

Portughezii de la O Jogo anuntat recent ca Benfica Lisabona il monitorizeaza atent pe „noul Radoi” inca de cand acesta a debutat in tricoul formatiei din Banie.

Screciu a debutat in Liga 1 in octombrie 2016, impotriva celor de la FCSB, in meciul castigat de ros-albastri cu 2-1, fiind la acea vreme cel mai tanar jucator din actuala editie a campionatului. Jucatorul nascut la Corabia a implinit 17 ani in ianuarie 2017 si si-a facut junioratul in Craiova. La fel ca Mirel Radoi, cel cu care a fost comparat, Screciu poate evolua atat pe postul de fundas central cat si pe cel de mijlocas central.