Ionut Chirila a fost demis de la ASA Targu Mures dupa nici macar o luna de contract, desi, i s-a promis ca va antrena pentru doua luni si jumatate.

Tehnicianul povesteste intamplarile de la echipa, dezvaluind cine s-a bagat peste sarcinile sale.

„Am intrat intr-un record de Guinness Book. Sunt unul dintre putinii antrenori care au fost demisi dupa doar 12 zile. I-am spus lui Claudiu Maior: «Esti sigur ca vrei sa faci asta cu mine? Nu ma chema daca nu esti sigur». Mi-a spus: «Ionut, nimeni nu se va atinge de tine 2 luni si jumatate».

In pauze, Maior intra in vestiar si incerca sa mobilizeze jucatorii, nu lucruri tactice. Odata a intrat si chiar nu a spus nimic. Am avut o discutie cu el si mi-a spus ca din jucatorii de la echipa a doua pe care i-am promovat nu am voie decat unul sa pun in primii 18.

Le-am spus jucatorilor in vestiar daca aud ca dati vreun telefon la conducere o sa aveti de suferit. Gabi Muresan mi-a spus atunci: «As vrea sa stiti ca, nu stiu la ce va referiti, dar eu primesc telefoane de la conducere». I-am spus ca am o problema cu cei care suna, nu cu cei care sunt sunati.

Marti, cand am fost bolnav, am dat ordin secunzilor sa faca antrenamentul de la ora 15:30 pentru a ne obisnui cu ora jocului cu Timisoara. Au decis impreuna cu Gabi Muresan sa-l mute. Il intreb pe Muresan de ce nu s-a programat de la 15:30 antrenamentul si uitati ce SMS imi trimite: «Noi am stabilit sa facem de la ora 10:00 dimineata, dar tu faci cum vrei tu. Ne odihnim, e suficient sa facem joi si vineri la ora meciului».

Ii spun secundului sa ii cheme pe jucatori la antrenament si imi spune ca n-are telefoanele jucatorilor. E ca in Las Fierbinti. in acele momente soarta imi era pecetluita. Profesionistul adevarat este cel care are constiinta ratarii in alt domeniu. Nu poti sa fii si jucator si antrenor si conducator. In ziua cand am fost bolnav, n-am primit niciun telefon de la secund si mi s-a spus ca secundul si Muresan au reprogramat antrenamentul la ora 10 a doua zi dimineata”, a declarat Ionut Chirila, potrivit Dolce Sport.