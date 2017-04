Viitorul si Dinamo se vor intalni de Pasti, in cadrul etapei cu numarul 6 a play-off-ului Ligii I.

Gheorghe Hagi a vorbit inaintea acestei partide, marturisind ca echipa sa are o motivatie incredibila in ceea ce priveste lupta pentru titlu.



„Motivatia aceasta de a te bate la campionat, pentru noi, este fantastica. Putem sa aratam cum am aratat pana acum pentru ca, de acum incolo, sunt meciuri si mai grele, si mai puternice si vom vedea daca suntem pregatiti sa fim campioni, daca nu asta e. Dinamo e in forma, in crestere de la meci la meci, dar si noi avem atuurile noastre si vom vedea care o sa fie mai iute in toata strategia pe care a pregatit-o”, a declarat Gheorghe Hagi, potrivit Dolce Sport.