Acuzat de non-combat la meciul cu FCSB (0-3), din turul play-off-ului Ligii 1, portughezul Geraldo s-a aparat precizand ca daca Astra nu il mai doreste este gata sa paraseasca echipa. Contractul stoperului lusitan expira in acest an.



Pentru Geraldo Alves nu exista nici un conflict cu presedintele clubului Astra. Desi a confirmat prezenta lui Dani Coman in vestiar la meciul de pe Arena Nationala si schimbul de vorbe, fundasul a acuzat mai degraba reactiile din presa.

”Nu vreau sa stau unde nu sunt dorit. Sumudica era acolo cand s-a intamplat. Nu a avut nicio reactie. Dani Coman are o relatie foarte buna cu noi, dar s-a intamplat sa fie nervos.

Am vazut faza de o suta de ori si e penalty, nu pot sa zic nimic. Nu inteleg de ce mereu toata lumea vorbeste despre faze ciudate.

Am mai avut in cariera mea presedinti care sa intre in vestiar, si la Petrolul, si la Steaua.

Sunt accidentat si de aceea n-am jucat in ultima etapa, daca puteam nu era problema. Nu sunt apt nici pentru meciul cu CSU Craiova.

Eu imi termin contractul anul acesta, daca ei nu sunt ok cu mine, nu sunt multumiti, ne despartim fara probleme. Echipa are doua luni de neplata”, a declarat Geraldo Alves, la Dolce Sport.