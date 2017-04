FRF vrea sa organizeze o finala a Ligii Campionilor la fotbal feminin dupa anul 2020!

Pe site-ul UEFA au fost publicate orasele care s-au inscris in cursa pentru gazduirea unei finale de cupa europeana in anul 2019 (Liga Campionilor, Europa League, Supercupa Europei si Liga Campionilor) la fotbal feminin.



Printre cele 15 federatii care vor lua startul in acest concurs, nu se afla si Federatia Romana de Fotbal! ProSport a trimis o solicitare federatiei, pentru a afla de ce nu vom avea o noua finala europeana la Bucuresti.

„Arena Nationala nu corespunde din punct de vedere al criteriului capacitatii stadionului pentru organizarea unei finale de Liga Campionilor, nivelul optim fiind in jurul a 70.000 de locuri.

Cu privire la organizarea unei finale Europa League sau a Supercupei Europei, traditia acordarii statutului de gazda pentru un astfel de eveniment sportive din partea UEFA ne releva faptul ca exista un principiu al rotatiei, astfel ca, Arena Nationala fiind deja una din gazdele Euro 2020, sansele ar fi fost infime.

In contextul lipsei totale de dezvoltare a fotbalului feminin romanesc anterior anului 2014, nu am fi fost indreptatiti sa solicitam gazduirea unei finale a Ligii Campionilor la fotbal feminin. Recordul de spectatori all-time la o partida de fotbal feminin in Romania a fost stabilit anul trecut, la Cluj-Napoca, Romania-Portuglia, in cadrul procesului amplu de promovare si dezvoltare a acestui fenomen sportiv inceput din 2014. Federatia Romana de Fotbal are ca obiectiv gazduirea unei astfel de finale dupa 2020.” a fost raspunsul oficialilor FRF la solicitarea ProSport.