Dorin Rotariu a fost introdus in repriza a doua a partidei disputate de Club Brugge sambata, impotriva formatiei Charleroi, incheiata la egalitate, scor 1-1.

Tehnicianul echipei belgiene a marturisit ca fotbalistul roman nu este inca pregatit pentru a juca mai mult in cadrul echipei, chiar daca din punct de vedere fizic, Rotariu sta bine.

„Odata cu intrarea lui Rotariu, am vrut sa aduc mai multa creativitate in jocul echipei si trebuie sa spun ca el a adus ceva in timpul meciului.

Rotariu este in forma, dar nu este inca pregatit sa ia decizia potrivita”, a declarat Preud’homme, potrivit Digi Sport.