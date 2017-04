Claudiu Niculescu, antrenorul formatiei FC Voluntari, a vorbit in conferinta de presa premergatoare partidei de luni, care se va disputa pe teren propriu, impotriva celor de la CSM Poli Iasi, contand pentru etapa cu numarul 6 din play-out-ul Ligii I.

Tehnicianul ilfovenilor a marturisit ca elevii sai vor avea de jucat un meci important, care poate aduce linistea in cazul unei victorii.

„Au demonstrat sezonul trecut, dar si acum ca formeaza un grup puternic, cu jucatori cu mare experienta. Dar pentru noi este un meci foarte important, un meci pe care trebuie sa-l castigam, pentru ca inca nu suntem linistiti in clasament.

Nu ne putem relaxa deocamdata din punct de vedere al rezultatelor. Trebuie sa castigam pentru a ne linisti putin. Am mare incredere ca baietii vor fi foarte concentrati si ca vor avea aceeasi atitudine ca in partida cu ASA Targu Mures. Cred eu ca vom face inca un meci bun si vom castiga punctele puse in joc.

In ciuda problemelor financiare pe care le au, cu chirii pentru jucatori neplatite si asa mai departe, ei si-au facut treaba pe teren. Este o echipa agresiva, care se apara si contraataca foarte bine. Ei trec printr-o perioada grea, dar joaca bine meci de meci.

E putin mai greu pentru ca vom fi in cantonament de Paste, dar nu avem ce face, suntem profesionisti si trebuie sa ne facem treaba. stiu ca e dificil din punct de vedere psihic pentru jucatori sa petreaca Pastele in cantonament, insa asta ne meseria.

Jucatorii nu vor avea un meniu special, va fi unul normal, ca inaintea oricarui meci. O sa ciocnim un ou simbolic si atat. E greu sa ne abtinem, dar luni seara pot sa manance trei cartoane de oua daca vor. Glumesc, bineinteles.”

Tehnicianul este de parere ca echipa sa va ramane in Liga I, avand in vedere calitatea jucatorilor pe care ii are in subordine.

„Nu mi-am facut un calcul de cate victorii mai avem nevoie pentru a scapa de retrogradare. Insa e clar ca trebuie sa mai acumulam puncte. Fiecare meci e important si orice punct obtinut conteaza.

Eu ma astept ca FC Voluntari sa incheie sezonul minimum pe locul 10. Si cred ca este posibil, uitandu-ma la calitatea jucatorilor pe care ii am in lot”, a declarat Niculescu, potrivit Digi Sport.