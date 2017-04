CS Balotesti a invins cu scorul de 2-1, in meciul disputat vineri, impotriva formatiei Luceafarul Oradea, iar Augustin Calin, a vorbit despre aceasta victorie, contand pentru etapa cu numarul 29 a Ligii a II-a.

Tehnicianul ilfovenilor a marturisit ca principala calitate a echipei sale este faptul ca jucatorii sunt uniti si exista armonie in vestiar.

„Ei au un ritual, dupa ce castiga fac precum spartanii in vestiar. Toti am fost fericiti, era pacat sa nu luam cele trei puncte. Am fost putin dezamagiti de reactia arbitrului in minutul 91, cum sa acorzi 11 metri intr-o faza care nu a fost clara absolut deloc?

Fulga a avut niste interventii foarte bune care ne-au ajutat, dar pot sa ii remarc pe toti. Echipa este la baza. Sunt un grup unit, se respecta intre ei, se apreciaza unul pe altul, nu exista ranchiuna si fiecare lupta pentru celalalt, nu pentru orgoliul lui. De aceea vin si rezultatele, pentru ca grupul este unit.

La Liga a II-a, diferentele intre jucatori nu sunt foarte mari. Conteaza mult grupul. Daca ai un grup unit si muncitor, dispus la sacrificiu, poti sa ai rezultate foarte bune.”, a declarat Augustin Calin pentru IlfovSport.