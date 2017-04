Anderlecht a remizat in partida din Europa League impotriva formatiei Manchester United, scor 1-1, iar Alex Chipciu a vorbit dupa acest meci, declarandu-se multumit ca a fost introdus in teren si ca echipa sa a reusit sa egaleze.

„Ma bucur ca am intrat cu noroc, am egalat in ultimele minute. Am scos un rezultat bun, dar ne asteapta un retur foarte greu. Am vazut ca trofeul era aici, cand eram la incalzire l-am vazut putin pe margine. Noi ne dorim sa castigam campionatul, acesta este principalul nostru obiectiv. La fel sper sa castige si Steaua campionatul in Romania si sa-i faca fericiti pe suporteri.

Nu m-am temut de atentate, de cand sunt aici la Bruxelles m-am simtit in siguranta, intotdeauna sunt militari pe strazi si ma simt in siguranta” , a declarat Alexandru Chipciu pentru Dolce Sport.