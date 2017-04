Tudor Chirila ia atitudine dupa ce fratele sau, Ionut, a fost demis din functia de antrenor principal al celor de la ASA Targu Mures, la numai doua saptamani de la numirea sa.



Artistul se arata deranjat de un articol publicat de Gazeta Sporturilor, in care tactica lui Ionut Chirila e ironizata, si ii ataca pe conducatorii si cativa jucatori ai celor de la ASA Targu Mures.

„ASA TG MURES a schimbat antrenori pe banda rulanta. Este o echipa in prag de retrogradare, aflata in insolventa, cu un lot imbatranit (cel mai batran din Liga1) unde se duce o lupta intre generatii. Cand Ionut Chirila a semnat, i s-a sugerat ca este binevenit sa construiasca si nu i s-au impus victorii. Am privit meciul cu Pandurii la televizor si cred ca ar fi trebuit apreciat faptul ca ASA a reusit un egal dupa ce a ramas in zece oameni pret de cincizeci de minute„, a scris Tudor Chirila pe pagina sa de Facebook.

Mai mult, solistul trupei Vama e convins ca mijlocasul Gabi Muresan nu si-a aparat corect sansele la ultima partida jucata de ASA.

„Am fost la meciul de la Voluntari pe care echipa l-a pierdut cu 2-1 si am vazut cum unul dintre liderii echipei, Muresan, un fotbalist experimentat, gresea pasa dupa pasa si juca intr-un dispret total fata de constructie. Nu am remarcat numai eu acest lucru ci si conducerea ASA Tg MURES (eram in aceeasi loja eu fiind invitat de frate-miu) Cand Muresan a fost schimbat imediat dupa pauza (spre uluirea lui) echipa a jucat mult mai bine si a reusit sa preseze. Cel mai bun om de la ASA Tg Mures a fost in a doua repriza Petra, un jucator de 19 ani promovat de la echipa a doua de Chirila, jucator despre a carei existenta conducerea nici macar nu stia. Lucrurile astea n-o sa le gasiti in GSP pentru ca nu pare a exista apetenta pentru o documentare jurnalistica serioasa”, a continuat acesta.

„Dincolo de articolul tendentios din GSP care ramane problema ziarului si a credibilitatii lui ramane problema fotbalului romanesc. Aceea a unor echipe conduse fie de patroni sau de autoritati locale care se „pricep” la fotbal si care se amesteca in treaba antrenorilor. Exista problema antrenorilor obedienti care primesc sms-uri in timpul jocului cu schimbarile pe care ar trebui sa le faca consacrand astfel un comportament care alimenteaza veleitatile de „antrenori” ale patronilor„, mai scrie artistul.

Ionut Chirila a fost demis miercuri de la ASA Targu Mures dupa numai 3 etape! Ionut Chirila e cel de-al patrulea antrenor demis in acest an de la Targu Mures, dupa Dario Bonetti, Dan Alexa si Ilie Stan.

Cu 7 partide inainte de finalul sezonului, ASA Targu Mures ocupa ultimul loc in clasamentul din playout-ul Ligii 1, cu 10 puncte.

Ionut si Tudor sunt fiii fostului mare jurnalist sportiv si scriitor roman Ioan Chirila.