Paul Batin a fost exclus din lotul Pandurilor dupa ce si-ar fi lovit un coechipier la un antrenament!

Potrivit Mediafax, antrenorul Flavius Stoican l-a exclus din lot pe atacantul Batin, care, la scurt timp dupa ce fusese recuperat in urma interventiei chirurgicale suferita la mana, l-ar fi lovit pe Paul Pacurar la antrenamentul premergator meciului cu Chiajna, din urma cu doua saptamani.



„La momentul acesta, nu pot sa trec peste acel act de indisciplina al lui Batin. Este exclus din lot si inca nu ma gandesc ca in viitorul apropiat sa revina la echipa. L-am pierdut si pe Sarghi, care s-a operat la clavicula. Din pacate, doua transferuri iesite din circuit”, a precizat Stoican.

„Oficialii” gorjenilor nu cred ca mai exista sanse pentru revenirea lui Batin la prima echipa.

“Cu toate ca suntem o echipa mica, facuta in trei-patru zile, cu jucatori care nu se cunosteau intre ei, tinem foarte mult la disciplina. A fost un accident regretabil petrecut la echipa si s-a luat o decizie: excluderea din lot a lui Paul Batin. Oricum, la ora aceea, nu era inca refacut 100%. Nu poti sa tolerezi asemenea acte de indisciplina niciunde la locul de munca, indiferent ca esti la fotbal sau intr-o fabrica. Este un subiect inchis, mergem mai departe. Este o suspendare, nu i s-a reziliat acel contract, e suspendat si amendat de club. in zilele urmatoare o sa decidem ce si cum, dar, din ce vad eu, nu cred ca se va mai ajunge la o intelegere intre cele doua parti ca el sa revina la echipa”, a spus pentru sursa citata directorul sportiv al Pandurilor, Robert Balaet.

Atacantul in varsta de 29 de ani a semnat in februarie pentru Pandurii, dupa o experienta de jumatate de an in liga a doua poloneza, la Miedz Legnica, si a jucat un singur meci pentru trupa din Târgu Jiu, la Botosani, unde a fost folosit 32 de minute.