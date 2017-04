OFICIAL, AC Milan are un nou propietar! Berlusconi lasa clubul dupa 31 de ani, perioada in care a castigat 5 trofee Champions League!

Clubul AC Milan a fost cedat unor investitori chinezi in frunte cu omul de afaceri Li Yonghong. Dupa 31 de ani, omul de afaceri si fostul premier italian Silvio Berlusconi renunta la conducerea unuia dintre cele mai de succes cluburi din Italia.



Societatea lui Berlusconi, Fininvest, care administra clubul, a anuntat ca a finalizat cesiunea a 99,93 la suta din actiuni catre Rossoneri Sport Investment Lux, o firma din Luxemburg, infiintata de investitorii chinezi.

Valoarea tranzactiei este de 740 de milioane de euro.

„Multumesc lui Berlusconi si Fininvest pentru incredere, dar si fanilor pentru rabdare, de astazi construim viitorul„, a declarat Li Yonghong, potrivit Gazzetta dello Sport.

Berlusconi conducea AC Milan din 1986, in acest timp echipa avand opt titluri de campioana nationala in palmares si cinci trofee ale Cupei Campionilor Europeni/Ligii Campionilor. Primul succes din CCA, in perioada Berlusconi, a fost obtinut dupa o finala cu Steaua, castigata cu 4-0, in 1989.

„Astazi las orice functie operativa şi reprezentativa, dar raman pentru totdeauna primul fan al Milanului, echipa pe care tatal meu m-a invatat sa o iubesc de cand eram copil. A fost un vis pe care l-am realizat impreuna. Noilor responsabili ai echipei le urez sa obtina performante mai mari decat cele obtinute de noi„, a spus Berlusconi.