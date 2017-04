O alta echipa din fotbalul romanesc a decis sa se retraga in plin sezon, din cauza problemelor financiare!

Dupa 21 de jocuri disputate in liga a treia, seria a V-a, FC Bistrita se retrage din acest esalon, informeaza timponline.ro.



Florin Sangeorzan, presedintele clubului, nu se va mai razgandi, asa cum a facut-o de alte cateva ori, ultima data de Ziua Pacalelilor. A trimis deja o instiintare la federatie, iar echipa nu a fost programata in etapa urmatoare, cand ar fi trebuit sa joace acasa, vineri, cu ASA Tg. Mures 2, in runda a 23-a.

Dupa sapte infrangeri din tot atatea posibile in 2017 si fara nici o sansa de salvare de la retrogradare, FC Bistrita, cu 8 puncte si un golaveraj de 15 la 65, ultimul loc in clasament, a pus capat scurtei sale istorii.

In tur, FC Bistrita a fost macinata de scandaluri, totul din cauza problemelor financiare. Fotbalisti precum Sergiu Costin, Alin Chibulcutean si Adrian Nalati au renuntat pe parcurs sa mai evolueze, iar restul jucatorilor s-au prezentat si nu s-au prezentat la antrenamente si la jocuri, la Dej (0-11) intrand in teren juniorii. Pentru a evita o situatie asemanatoare, la Cugir nu s-a facut deplasarea.

In acelasi timp, si Academia Gloria pare sa fi pierdut lupta pentru promovarea din liga a 4-a, dupa ce a acceptat sa transfere in iarna mai multi jucatori spre FC Bistrita. Favorita la barajul pentru Divizia C e acum ACS Dumitra, singura speranta a bistritenilor pentru esalonul 3.

In scurta sa istorie de trei ani, FC Bistrita a obtinut urmatoarele performante: doua promovari (in Liga a IV-a, sezon 2013-2014 si in Liga a III-a, sezon 2015-2016), ambele realizate din postura de castigatoare a seriei, o Cupa a Romaniei – faza judeteana (sezonul 2015-2016), un loc III in Cupa Romaniei faza judeteana (sezon 2014-2015) si doua trofee fair-play (sezoanele 2013-2014 si 2014-2015).