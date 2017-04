Stanciu si Chipciu se bat cu Zlatan si Mourinho in sferturile Ligii Europa! Programul complet

REZULTATE / Sapte goluri s-au marcat in meciul Gent – Genk din prima mansa a optimilor Europa League! Stanciu si Chipciu au adus victoria pentru Anderlecht, Lyon a invins-o pe AS Roma, iar Celta Vigo a castigat in ultimul minut