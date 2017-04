UPDATE / Contactati telefonic, sefii lui ASA au confirmat informatia.

„Nu vom avea un nou antrenor la meciul pe care ASA Tg. Mures il va avea in aceasta etapa cu Poli Timisoara. Suntem in discutii cu mai multi tehnicieni, n-am batut palma momentan cu nimeni, dar va pot confirma ca Ionel Ganea ne-a fost propus de doamna Anamaria Prodan.

In acest moment, Ganea are cele mai mari sanse sa semneze cu echipa noastra, dar suntem intr-o perioada in care analizam, discutam si dupa Pasti vom lua o decizie finala. Nu avem de ce sa ne grabim, dar vom face totul ca saptamana viitoare sa anuntam noul antrenor al echipei„, a declarat, pentru GSP.RO, directorul general al lui ASA Tg. Mures, Cristian Chertes.

Stirea initiala …

Ionel Ganea are cele mai mari sanse de a ajunge pe banca ASA-ului, dupa ce targmuresenii s-au despartit de antrenorul Ionut Chirila, dupa doar 3 meciuri. Potrivit informatiilor Gazetie, acesta ar fi avut o disputa cu mai multi jucatori ai echipei si acestia nu l-au mai vrut la echipa.

Ultima oara, Ionel Ganea a stat pe banca celor de la FC Voluntari si s-a despartit de ilfoveni in urma cu un an, in aprilie 2016. in Liga 1, tehnicianul a mai stat pe banca celor de la U Cluj in sezonul 2012/13 si la Rapid, in sezonul 2014/15.