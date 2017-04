Ianis Hagi si Cristi Manea, pe lista nominalizatilor la trofeul Golden Boy 2017!

Romanii Ianis Hagi (Fiorentina) si Cristian Manea (Mouscron) au fost inclusi pe lista jucatorilor nominalizati pentru trofeul Golden Boy, atribuit anual de cotidianul italian Tuttosport celei mai mari sperante din fotbalul european.



Ianis Hagi (18 ani) si Cristian Manea (19) s-au format ca fotbalisti la Academia Hagi, iar apoi si-au facut debutul in Liga 1 la FC Viitorul, inainte de a se transfera la echipe din strainatate.

Manea a fost cedat in 2014 formatiei cipriote Apollon Limassol, iar in prezent joaca sub forma de imprumut la Mouscron, in timp ce Hagi evolueaza din 2016 la echipa italiana Fiorentina.

Pe lista celor 98 de jucatori nominalizati de Tuttosport pentru trofeul Golden Boy mai figureaza jucatori precum Luca Zidane (Real Madrid), Gabriel Jesus (Manchester City), Marcus Rashford (Manchester United), Renato Sanches (Bayern Munchen), castigatorul premiului in 2016, Gianluigi Donnarumma (AC Milan), Kylian Mbappe (AS Monaco), ultimii doi fiind considerati favoriti in acest an.