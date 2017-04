Dupa „dubla” cu Barcelona, la Torino, din turul „sferturilor” Ligi Campionilor, scor 3-0, Paulo Dybala si-a prelungit contractul cu Juventus. Noua intelegere va expira pe 30 iunie 2022.



Dybala a semnat primul contract cu Juve in iulie 2015.

„Intotdeauna mi-am dorit sa fac performanta, iar Juventus este locul perfect daca vrei sa castigi trofee!„, a spus Dybala.

In cele 18 luni pe care le-a petrecut pana acum in tricoul lui Juve, argentinianul a marcat 39 de goluri si a reusit 16 assisturi in toate competitiile.