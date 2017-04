Presedintele campioanei, Dani Coman, a recunoscut ca, la pauza meciului cu FCSB, scor 0-3, a intrtat in vestiarul echipei, dar a admis ca nu l-a banuit in niciun moment pe fundasul de 36 de ani, Geraldo, de non-combat, fotbalist care are contract cu Astra pana la finalul acestui sezon.



”Este perfect adevarat ca am intrat in vestiar, e perfect adevarat ca am reprosat echipei jocul prestat, pentru ca nu suportam umilinta, i-am reprosat lui Geraldo faza penalty-ului, dar nu s-a pus problema ca nu si-a aparat corect sansele.

Daca se punea altfel problema, nu mai era in lotul primei echipei. El are o tendinita, se antreneaza la prima echipa. Nu se pune problema rezilierii. A fost introdus in teren si si-a facut treaba cum a putut el.

La experienta lui, nu avea voie sa faca un asemenea penalty. Si eu am avut momente in care am gresit inexplicabil. E un jucator cu o anumita imagine si nu avem de ce sa i-o stricam pentru ceva ce nu ar fi facut”, a spus Dani Coman, in cadrul emisiunii Digi Sport Matinal.

Faza care i-a fost imputata lui Geraldo s-a petrecut în minutul 8, atunci cand l-a faultat inexplicabil in careu pe Marko Momcilovic. Horatiu Fesnic a acordat penalty si FCSB a deschis scorul.