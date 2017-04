Cristiano Ronaldo, primul fotbalist din istorie care a marcat 100 de goluri in cupele europene!

Portughezul Cristiano Ronaldo a devenit primul jucator din lume care marcheaza 100 de goluri in cupele europene!

Cu cele doua goluri marcate in poarta lui Bayern Munchen, miercuri seara, in mansa tur a sferturilor de finala ale Ligii Campionilor, scor 1-2, Ronaldo a ajuns la 100 de goluri inscrise in competitiile organizate de UEFA.

97 dintre reusitele portughezului au fost marcate in Liga Campionilor, fiind totodata jucatorul cu cele mai multe goluri in aceasta competitie. Urmatorul e Messi, cu 94 de goluri.

In topul celor mai buni marcatori din cupele europene, Ronaldo e urmat de:

Messi – 97 goluri

Raul Gonzalez – 76g

Filippo Inzaghi – 70g

Andriy Shevchenko – 67g

Ruud van Nistelrooy – 62g

Cristiano Ronaldo are 32 de ani si evolueaza pentru Real Madrid din 2009.