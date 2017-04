De luni de zile, cei de la Sporting Pitesti se judeca la comisiile FRF cu FCSB si FC Brasov, pitestenii cerand un procent important din transferul lui Chipciu la Anderlecht. Desi au pierdut in doua randuri, cei de la Sporting Pitesti nu renunta si au facut apel la Comisia de Recurs a FRF. Situatie in care banii de la FCSB, aproximativ 230.000 de euro, nu vor veni prea curand!



„Am facut apel. Avem angajati avocati care se ocupa de acest caz si nu vom renunta“, a declarat Tanase Dima, coordonatorul scolii de fotbal Sporting Pitesti, pentru Monitorul Expres.

Saptamana viitoare, mai exact, joi, 20 aprilie, acest caz va fi judecat de Comisia de Recurs a FRF. Cei de la Sporting au platit si taxa de 3.500 de lei la FRF pentru judecarea acestui caz. Comisia de Recurs este ultima cale de atac pe plan intern a celor de la Sporting Pitesti in acest caz. „Este o veste pe care am asteptat-o cu sufletul la gura, dar, din pacate, nu e cea asteptata de noi. in situatia in care ne aflam, fiecare zi de intarziere conteaza. De banii de la FCSB depinde continuarea activitatii clubului. S-au purtat mai multe discutii cu Gigi Becali si el ne-a spus ca in momentul in care FRF va lua o decizie finala in acest caz ne va da banii. Dansul stie foarte bine situatia de la FC Brasov. Chiar nu inteleg ce mai vor cei de la Sporting Pitesti. Marti seara aveam informatii ca cei de la Pitesti nu facusera apel, iar acum a venit aceasta veste naucitoare. Speram ca macar acum, in ceasul al 12-lea, sa primim, joia viitoare, un verdict final“, a declarat Vasile Dochita, administratorul special al FC Brasov.

FCSB a incasat 3 milioane de euro pe Chipciu, iar 25% i-a revenit lui FC Brasov, clubul de la care a fost transferat, adica 750.000 de euro. Din acest procent, cei de la Sporting pretind ca jumatate din suma le apartine, conform contractului de transfer semnat intre clubul pitestean, cel care l-a format pe Chipciu, si cel brasovean.

„In acordul de transfer incheiat intre noi si Brasov erau stipulate mai multe conditii, printre care si ca la un eventual transfer in tara sau in strainatate, Brasovul ia 50%, iar Sporting Pitesti 50%. Din transferul asta al lui Chipciu la Anderlecht noua ni se cuvine 50%, iar Brasovului 50%. Atentie! Acestea sunt procentele din cei 25% care revin Brasovului din transferul lui Chipciu de la Steaua la Anderlecht.” – Tanase Dima, coordonatorul scolii de fotbal Sporting Pitesti.

FC Brasov va juca joi, de la ora 17:30, in deplasare cu Chindia Targoviste, un meci extrem de important in lupta pentru al doilea loc promovabil.