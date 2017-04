Razvan Marin a vorbit dupa primul sau gol marcat in tricoul celor de la Standar Liege si a marturisit ca nu vrea sa se opreasca aici. Obiectivul tanarului fotbalist este sa joace cat mai bine la echipa sa, pe care sa o ajute atat in campionat, cat si in Europa League.

Romanul a dezvaluit ca antrenamentele din cadrul echipei belgiene sunt asemanatoare cu cele de la Academia lui Gheorghe Hagi, doar ca sunt mai intense la Standard Liege.

„Mai am multe de invatat si mai trebuie sa muncesc mult ca sa ajung si mai sus, nu vreau sa ma opresc aici. Cred ca cei de aici m-au cumparat pentru a ma putea vinde mai departe, vreau sa joc aici cat mai bine, sa-mi ajut echipa, si dupa sa plec. Nu zic ca vreau sa plec la vara, dar dupa cateva sezoane aici o sa vreau sa fac acest pas.

M-am acomodat. Eu zic ca am facut cea mai buna alegere, toata lume m-a primit cum trebuie. Nu traversam cea mai buna perioada cu echipa dar cred ca de la anul va fi mult mai bine. E foarte ciudat sistemul de joc de aici. Obiectivul nostru acum este Europa League, dar trebuie sa castigam grupa noastra. Eu aveam la Academie tot ce imi trebuia, dar aici am gasit si mai multe lucruri. Sunt multe diferente.

Antrenamentele sunt la fel cum le faceam la domnul Hagi. Doar intensitatea pare mai mare. Eu ma descurc cu engleza, dar ei vorbesc franceza, o sa-mi iau un profesor. Clubul se implica sa ma ajute. inca din Academie invatam cu ce se mananca fotbalul de afara, domnul Hagi ne invata tot ce se intampla in fotbalul mare. Am un salariu mult mai mare decat la Viitorul dar pentru mine era cel mai important sa joc”, a declarat Razvan Marin, potrivit Digi Sport.