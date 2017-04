Valeriu Rachita, fostul capitan si antrenor al Petrolului Ploiesti, a vorbit despre situatia palmaresului din cadrul acestui club, marturisind ca va fi rezolvata cat mai curand.

Fostul tehnician ocupa in prezent functia de consilier pe probleme de sport al primarului Ploiestiului si este increzator in ceea ce priveste preluarea clubului de catre investitori, care sa ajute la promovarea clubului pana in prima liga.

„La inceputul saptamanii ne-au venit raporturile de evaluare ale celor sase marci, care costa 9 000 de euro, o suma pe care Petrolul 52 si-o poate permite. Vor fi discutii ca sa se incredinteze singurei entitati care a cerut aceste marci. Marcile sunt proprietatea Primariei Ploiesti. Noi ne dorim ca marcile sa fie folosite de echipa sustinuta de suporteri, care joaca pe Ilie Oana si are palmaresul vechiului Petrolul. Am vorbit si la FRF, cand Petrolul falimentase, mi-au zis ca palmaresul va fi recunoscut de FRF echipei care va fi continuatoarea Petrolului, care va juca pe Ilie Oana, in galben-albastru.

Petrolul 52 e o asociatie unde sunt 28 de membri. Fara un SA, SRL, ceva puternic in spate, nu se poate promova an de an, asa cum se doreste. Sunt discutii cu acea firma franceza care isi doreste sa preia clubul. Saptamana viitoare va veni la Primarie si un francez de origine romana care isi doreste ca Petrolul sa renasca”, a declarat Valeriu Rachita, potrivit Digi Sport.