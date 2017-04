Konta vine in Romania. Care este componenta echipei de Fed Cup a Marii Britanii

Anne Keothavong, capitanul nejucator al Marii Britanii, a convocat urmatoarele jucatoare pentru confruntarea cu reprezentativa Romaniei: Johanna Konta (locul 7 WTA), Heather Watson (locul 110 WTA), Laura Robson (209 WTA la simplu si 292 la dublu) si Jocelyn Rae (locul 105 WTA la dublu, nefacand parte din clasamentul la simplu).

Cele doua reprezentative se vor infrunta in cadrul barajului pentru mentinerea in Grupa a II-a Mondiala a Cupei Federatiei, la Mamaia, in perioada 22-23 aprilie.