Daniel Isaila a vorbit despre incidentul din cantonamentul echipei nationale de tineret, cand tinerii jucatori dinamovisti au fost exclusi din cauza consumului de alcool.

Tehnicianul nu a ezitat cand a luat decizia de a-i trimite acasa, insa, isi doreste ca acestia sa realizeze ca trebuie sa profite de sansele care li se ofera si, pe de-o parte, regreta acea intamplare, pentru ca trei dintre cei patru urmau sa fie titulari, iar pe Nedelcearu, selectionerul dorea sa il puna capitan.

”S-a intamplat, este o greseala, cu totii am fost tineri si am mai calcat stramb, asa ca important va fi cum vor gestiona acest moment. Au sprijinul meu, am discutat deja cu ei, am vazut chiar a doua zi dimineata regretul pe fetele lor. Decizia am luat-o atunci, imediat, pe loc, fara sa mai stau sa ma consult cu nimeni, pentru ca asa se procedeaza la echipa nationala, dar si la orice club care se respecta. Nu am avut niciun moment de ezitare.

Sper sa invete din greseli si sa nu le mai repete, pentru ca atunci e prostie. A fost un incident si mai devreme, in autocar, dar nu vreau sa spun mai multe.

Trei dintre ei, chiar, urmau sa fie titulari in primul meci. in plus, imi doream ca Nedelcearu sa fie unul dintre capitani. Acum depinde de ei viitorul. Orice detalii conteaza, dar important este ca ei sa treaca peste acest moment. E clar ca va fi o piatra de moara agatata pe cariera lor si ca la fiecare sincopa aceasta abatere va reveni in prim plan, asa ca nu va fi usor. Important este ca de acum inainte sa se antreneze si sa joace foarte bine si sa inteleaga ca trebuie sa faca si sacrificii.

Chiar cu o seara inainte de acest eveniment am avut o discutie pe aceasta tema cu ei. Sunt intr-un moment al carierei extrem de delicat, fac pasul de la copii la prima reprezentativa, sunt privilegiati de aceasta regula cu U21 si au aceasta sansa in plus. Asa ca trebuie sa profite si sa joace bine.

A fost si selectionerul (n.r. – Christoph Daum), dimineata, inainte de plecare, dupa care a aparut acest incident total neplacut”, a declarat Daniel Isaila pentru Digi Sport.