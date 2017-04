Jucatorii Barcelonei sunt dezamagiti de propria prestatie din meciul cu Juventus, pierdut cu scorul de 3-0, si fac apel la suporteri pentru a veni pe Camp Nou sa ii sustina in vederea intoarcerii acestui rezultat.

Iniesta, capitanul canatalinilor, a afirmat ca aceasta partida nu a fost la fel de josnica precum cea disputata impotriva francezilor de la PSG, dar acesta este de parere ca daca echipa sa va juca bine, va reusi sa intoarca din nou rezultatul pe teren propriu.

„In prima repriza lucrurile nu au mers prea bine pentru noi si nu am jucat prea bine, iar in Liga Campinilor esti pedepsit imediat cand se intampla asta asa ca am primit doua goluri. A doua repriza a fost total diferita si meritam sa marcam un gol. Nu a fost asa rau ca la Paris, dar avem inca un munte de urcat. Daca jucam asa cum trebuie putem sa intoarcem rezultatul in retur, altfel va fi imposibil”, a declarat Iniesta.

Marc Andre Ter Stegen, portarul Barcelonei, a recunoscut ca echipa sa nu a facut deloc un joc bun, dar jucatorii trebuie sa gaseasca puterea de a trece peste, iar cu ajutorul fanilor, formatia catalana va putea intoarce rezultatul.

„A fost o seara dureroasa pentru noi. Prima repriza a fost departe de a fi perfecta. Sunt multe lucruri pe care trebuie sa le imbunatatim. Acum insa trebuie sa tinem capul sus si sa ne pregatim pentru urmatoarea noastra provocare. Sper ca fanii sa vina in numar mare la meciul retur si sa ne sustina. Stiu cat de greu este pentru ei dupa aceasta infrangere, insa avem nevoie de ei”, a declarat si portarul Marc Andre Ter Stegen, potrivit Digi Sport.