Favoritele castiga pe linie prima mansa a sferturilor Ligii Nationale de baschet masculin!

Ocupantele primelor patru locuri la incheierea sezonului regulat al Ligii Nationale de baschet masculin au castigat meciurile inaugurale din sferturile de finala. Doua dintre ele, U Banca Transilvania Cluj-Napoca si Steaua CSM Eximbank s-au impus fara emotii, iar CSM CSU Oradea si CSU Sibiu, dupa evolutii mai bune in reprizele secunde.

Clujenii, liderii sezonului regulat, au facut scorul rundei inaugurale, 100-74 (51-40) cu SCM Universitatea Craiova, reusind sa fructifice nu mai putin de 18 aruncari de la distanta. Stelistii au transat de partea lor disputa cu BCM Universitatea Pitesti, la o diferenta de 23 de puncte, 84-61 (41-30), oaspetii avand, totusi, principalul marcator, Marinov, 20, cu patru mai multe decat Malesevic, de la gazde.

Campionii en-titre din orasul de langa Cris s-au intrebuintat serios pentru a recupera diferenta cu care erau condusi de SCM Timisoara, castigand pana la urma cu 74-66 (32-34). In fine, sibienii si-au satisfacut numerosii suporteri din tribune, obtinand un succes cu 76-66 (40-43) in disputa cu BC Mures. Cele mai multe puncte le-au inscris Hardy, 18 si Popescu, 15.

Partidele cu numarul 2 sunt programate in aceleasi sali pana vineri, dupa care confruntarile vor avea loc in salile echipelor ce au evoluat in deplasare.