Vasile Dochita, presedintele formatiei FC Brasov, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre situatia din cadrul clubului.

„Echipa deja e la Targoviste, s-a cazat.

Pana joia viitoare trebuie sa asteptam si pana atunci speram ca Steaua sa ne vireze macar o parte din banii pe care trebuie sa ni-i de-a de pe urma lui Chipciu.

Jucatorii sunt motivati si au caracter. Sunt niste jucatori de apreciat. Daca am castiga maine, am face un pas mare in lupta pentru locul 2.

La greu pleaca toti, dar iubesc prea mult clubul acesta ca sa ma dau la o parte, ce o fi o fi.”, a declarat Vasile Dochita, in cadrul emisiunii „Trafic Sport”.