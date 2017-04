Petre Grigoras a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre meciul dintre Juventus si Barcelona, disputat in cadrul primei manse a sferturilor de finala ale Ligii Campionilor.

„Neymar a avut si el o zi destul de proasta si sa stai la mana lui Messi si Suarez sa-ti rezolve meciurile, e destul de greu. Pentru mine n-a fost niciun fel de surpriza, poate nu ma asteptam la 3-0.

Barca, chiar daca e o forta pe teren propriu, e foarte greu de crezut ca poate intoarce rezultatul, pentru ca Juventus stie sa se apere.

Sunt convins ca in campionatul viitor vor face cateva transferuri si in aparare, pentru ca altfel nu stiu daca se va schimba ceva.

Nu exclud ca Juventus sa castige trofeul, dar vedem ce se va intampla si in dubla cealalta dintre Real si Bayern. Eu merg pe mana lui Bayern.”

Despre incidentul de la Dortmund: „E foarte greu sa motivezi o echipa care a trecut prin ce a trecut, cred ca as fi anulat partida, pentru ca psihologic e foarte greu sa depasesti momentele tragice prin care au trecut. Cel mai corect ar fi fost ca partida sa se amane cu o saptamana. Este aproape imposibil ca Dortmund sa fie la cotele cele mai mari.”, a declarat Petre Grigoras, in cadrul emisiunii „Executii in direct”.